Rifatto (finalmente) il manto stradale della Sp 55 che da Palma conduce a Marina di Palma 

Dopo innumerevoli solleciti, da diversi anni, da parte del sindaco Stefano Castellino, della Giunta e degli uffici di tutta l’amministrazione, finalmente si è rifatto il manto stradale della Strada Provinciale S.P. 55, che collega la città di Palma di Montechiaro a Marina di Palma.

La Giunta ha ringraziato per l’intervento il Libero Consorzio Comunale di Agrigento e il suo Commissario Straordinario, dott. Vincenzo Raffo, l'Ing Di Carlo, l'Ing. Sferlazza, tutti i tecnici ed uffici coinvolti, per l’intervento di sistemazione e ripristino del manto stradale.

"Nell'ultimo periodo - ha detto il sindaco Castellino - questa Amministrazione, ha saputo instaurare un rapporto costruttivo e collaborativo con il Libero Consorzio, infatti il lavoro di squadra è indispensabile per poter raggiungere importanti risultati, malgrado le enormi difficoltà che ogni giorno gli Enti si trovano ad affrontare. Si ringraziano i nostri uffici comunali, che nel rapporto collaborativo, sono intervenuti in molti tratti con riparazioni ai sottoservizi idrici e fognari. Siamo certi che questo è l'inizio di una lunga collaborazione con il Libero Consorzio Provinciale che darà ottimi risultati nel prossimo futuro, in quanto ancora alcune viabilità provinciali necessitano una seria manutenzione. Come notorio la nostra Amministrazione ha portato a casa innumerevoli finanziamenti e interventi reali sul nostro territorio, i cui effetti sono sotto gli occhi di tutti, siamo contrari alle futili polemiche da circolo dello sport, consapevoli di non aver urtato la sensibilità di nessuno. Forse però le imminenti elezioni comunali hanno acceso un barlume di luce riflessa negli occhi di taluni spettatori politici. Noi siamo aperti ad ogni forma di collaborazione da qualsiasi parte essa giunga anche da chi semplicemente svolgendo il proprio lavoro dia un contributo, anche minimo, alla realizzazione di qualsiasi intervento utile alla nostra comunità".



