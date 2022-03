Rimane imbrigliato con la gamba nella motozappa: non è grave

Agricoltore di anni 61 è rimasto impigliato fra le lame della zappatrice. È successo questa mattina in contrada Cannitello a Santa Margherita di Belice. Sul posto i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco ed i militari della locale stazione dei Carabinieri. L’uomo che era intento a lavorare il suo campo sembra sia rimasto impigliato con una gamba tra le lame della zappatrice. È stato trasportato in elisoccorso in ospedale di Sciacca. Sembra abbia riportato una frattura alla tibia. Giorni fa un analogo incidente era successo nelle campagne di Menfi.

