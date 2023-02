Rinvenuto ordigno bellico a pochi passi dalla Valle dei Templi di Agrigento

Trovato un residuo bellico, risalente alla Seconda guerra mondiale, in un terreno, lungo la strada provinciale 71, nei pressi di via Cavaleri Magazzeni, proprio a ridosso del Parco Archeologico della Valle dei Templi di Agrigento. Si tratta di una porzione di una mina anticarro del secondo conflitto mondiale, innocuo perché esploso probabilmente subito dopo il lancio.. Sul posto i poliziotti della sezione Volanti della Questura, che hanno provveduto a segnalare il ritrovamento alle Autorità competenti in materia, e chiesto l’intervento degli artificieri.

Dalla prima valutazione, anche se serviranno altri accertamenti da parte di un pool di esperti, quello trovato a pochi passi da villette e case di campagna, con vista sulla Valle dei Templi, sarebbe un pezzo di una mina anticarro, risultato in cattivo stato di conservazione. Per precauzione l’area interessata è stata transennata, e resterà interdetta fino all’intervento di una squadra di militari dell’Esercito Italiano, proveniente da Napoli, specializzata nel recupero di questa tipologia di residuato bellico.

