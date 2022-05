A Raffadali i Carabinieri della locale Stazione e del Nucleo radiomobile della Compagnia di Agrigento hanno denunciato quattro persone che si sono scontrate in una rissa, in via Porta Palermo, nel centro cittadino. Uno di 44 anni di Santa Elisabetta, uno di 60 anni di Raffadali e suo figlio di 31 anni, e un amico agrigentino dei raffadalesi di 20 anni. Il sabettese ha subito delle ferite ed è stato soccorso in ospedale ad Agrigento.

