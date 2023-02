Rissa in pieno centro ad Agrigento, Catalano: "Urge interesse concreto di tutte le istituzioni"

"Da ore visualizziamo sui social le immagini dell'inaudita violenza scatenatasi ieri sera nel cuore di Agrigento. E'un miracolo che le conseguenze di quanto visto, per l'efferatezza che ne traspare, non siano sfociate in conseguenze ben più gravi".

Lo sostiene la coordinatrice cittadina di Fratelli d'Italia, Daniela Catalano.

"Non e' certo il primo caso, in questi ultimi mesi. Noia, disagio, o cosa? Urge interesse concreto di tutte le Istituzioni, partendo da quella di base, la Famiglia, perché non ve siano degli altri. Occorrerà seriamente, ciascuno con le proprie competenze e con gli strumenti in possesso, indagare le ragioni originanti tanta disarmante ferocia, intervenendo per contenerne gli effetti".

