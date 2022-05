Rissa tra giovani durante la festa del Tre maggio: cinque feriti

Cinque giovani, tutti ventenni di Siculiana, sono finiti al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, dove i medici hanno riscontrato ecchimosi e piccoli traumi, per fortuna non gravi. Tutti e cinque, nella serata di ieri, sarebbero stati protagonisti di una rissa scoppiata nel centro del paese, durante i festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso.

Non sono chiari i motivi che hanno portato i ragazzi a scontrarsi. Forse a causare il parapiglia sarebbe stato uno sfottò fra giovani appartenenti a diverse comitive.

Sono stati alcuni passanti ad allertare le forze dell’ordine. I cinque feriti hanno raggiunto l’ospedale per le medicazioni necessari. Dall’ospedale, l’allerta è stata diramata alla sala operativa della polizia di Stato, e in contrada “Consolida” sono accorsi i poliziotti della sezione Volanti della Questura. Nessuno dei ragazzi ha voluto formalizzare querela di parte per lesioni personali

