Ritrovata sana e salva la ventiduenne canicattinese

Dopo ore di angoscia Eleonara Falcone di 22 anni è stata ritrovata in un paesino della Provincia di Catania dai Carabinieri di Canicattì.

Secondo una prima ricostruzione la ragazza, dopo l’ennesimo litigio con la madre, si è allontanata volontariamente da casa per recarsi a casa di un ragazzo, conosciuto su Facebook.

Dopo ore di ricerche da parte degli uomini delle forze dell’ordine, dopo aver sentito amici, parenti e vicini di casa, messa alle strette la madre di Eleonora, Daniela Mulone, ha confermato che la ragazza aveva delle conoscenze, e che spesso litigavano proprio perché non voleva che la figlia facesse delle amicizie sui social. Da questo racconto gli inquirenti hanno iniziato a spulciare il telefono dalla ragazza, hanno raggiunto telefonicamente il ragazzo catanese ritrovando così Eleonara, che è in ottima salute.

