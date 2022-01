Rubano vestiario al Centro commerciale: arrestate due donne

Devono rispondere del reato di furto aggravato in concorso due donne extracomunitarie che domenica pomeriggio, hanno rubato in un negozio del centro commerciale “Città dei Templi” di Villaseta. Si sono impossessate di alcuni capi di abbigliamento, senza passare dalla cassa, ma è suonato l’antitaccheggio. Il personale dell’esercizio commerciale ha notato che qualcosa non andava. Gli stessi dipendenti hanno fermato le donne all’uscita del negozio, unitamente agli addetti alla vigilanza in servizio all’interno della struttura commerciale. Poco dopo sono arrivati sul posto gli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, che hanno arrestato le due donne perchè colte in flagranza di reato. Per loro sono subito scattati gli arresti domiciliari per furto aggravato in concorso.

