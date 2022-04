A Burgio ignoti malviventi sono entrati nello storico palazzo “De Martino” in corso Vittorio Veneto, e, al primo piano, hanno divelto e rubato ben 65 metri quadrati di piastrelle antiche in ceramica risalenti al 1870. La madre del proprietario dell’immobile ha scoperto il furto e ha sporto denuncia ai Carabinieri. Il danno non è stato ancora quantificato e non è coperto da polizza assicurativa. Indagini in corso.

