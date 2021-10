Salvatore e Giuseppe Zammuto, vincono il tricolore

La società TAV Torretta di Caltanissetta, in cui militano i due tiratori Aragonesi padre e figlio Salvatore e Giuseppe Zammuto, vince il tricolore con un punteggio di 538/600 a più 7 sulla seconda.

Dopo una prima serie non eccellente, i 6 tiratori della squadra nissena risalgono la classifica con una eccellente terza serie in cui hanno commesso in totale solamente 6 errori sui 150 piattelli sparati, allungando il distacco dalle inseguitrici fino alla conquista del titolo.

