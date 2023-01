Sambuca di Sicilia, denunciati due imprenditori edili

A Sambuca di Sicilia i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro e della locale Stazione hanno denunciato due imprenditori edili perché nei rispettivi cantieri in corso non hanno formato e informato i lavoratori sulle normative relative alla sicurezza, non si sono occupati della loro sorveglianza sanitaria, né di fornire i dispositivi di protezione individuale. Uno dei due, inoltre, avrebbe impiegato 4 lavoratori in nero su 5 a lavoro, e l’attività è stata sospesa. I due, uno residente a Sambuca di Sicilia e l’altro a Menfi, sono stati denunciati a piede libero alla Procura di Sciacca e multati complessivamente per quasi 70mila euro.

