Sambuca di Sicilia, furto esoso in una officina meccanica

A Sambuca di Sicilia ignoti malviventi sono entrati furtivamente, forzando un ingresso, in un’officina meccanica nel centro cittadino, e hanno rubato due moto, una Sherco 300 e una Yamaha 125. E poi 5 caschi da motocross e diversi pezzi di ricambio. Secondo una prima stima il bottino ammonterebbe a circa 30 mila euro. La refurtiva non è coperta da assicurazione. Il titolare dell’officina ha sporto denuncia ai Carabinieri della locale Stazione. Indagini in corso.

