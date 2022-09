Sambuca, mostra in discarica comunale con quadri riciclati: la brillante idea del responsabile

L'idea è nata dopo aver recuperato tra i rifiuti una serie infinita di quadri e numerosi oggetti d'arte, per lo più vecchie croste o copie di autori famosi, ma anche ex voto o immagini religiose come quella di Padre Pio o Papa Francesco.

Così Franco Di Prima, 62 anni, responsabile della Isola ecologica di Sambuca di Sicilia (Ag), ha deciso di allestire con quelle «opere» una vera e propria mostra all’interno della discarica comunale.

Il risultato è un’esposizione unica nel suo genere, lungo il muro dell’impianto, tra il vintage e il kitsch, tutta con "pezzi" rigorosamente riciclati.

«Amo il mio lavoro - spiega il dipendente comunale con il pallino dell’arte - per questo tengo la discarica pulita come uno specchio e ho cercato anche di abbellirla con questi quadri. Tra i rifiuti ho trovato di tutto, perfino un braccialetto d’oro e una coppia di antichi candelabri. Per non parlare di mobili e vecchie suppellettili che possono essere restaurati e trovare nuova vita».

A Sambuca la raccolta differenziata sfiora il 90%, tanto da essere stata inserita nell’elenco dei comuni "ricicloni" più virtuosi della Sicilia. Il sindaco Leo Ciaccio e il suo vice Giuseppe Cacioppo adesso pensano di premiare il solerte dipendente comunale, che ha raccolto complimenti e consensi anche tra la popolazione per come gestisce l’impianto. Un controllo accurato al quale non è sfuggito nemmeno un assessore comunale, redarguito per avere gettato un mozzicone di sigaretta per terra.

