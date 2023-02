San Biagio Platani si rifà il look

Prosegue l'opera di decoro urbano a San Biagio Platani per volontà del sindaco, Salvatore Di Bennardo e della sua giunta. Dopo la grande operazione di sistemazione delle strade utilizzando il basolato, il primo cittadino ha dato il via alla disposizione dei nuovi cestini dei rifiuti in varie parti del paese. "In questo modo - dice il primo cittadino - confido nel rispetto delle regole di alcuni cittadini. Tenere pulito il paese è una delle prerogativa di ogni amministrazione comunale, d'altronde, la pulizia è il miglior biglietto da visita di una comunità".

