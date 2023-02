San Biagio Platani, sistemate diverse strade con il basolato

Continuano i lavori per migliorare la viabilità delle strade di San Biagio Platani con il basolato. Le ultime vie sistemate sono Margherita, già aperta al traffico veicolare e, da oggi si è cominciato con la via Trieste.

Una scommessa vinta dal sindaco, Salvatore Di Bennardo che in un sol colpo non solo ha fatto sistemare diverse vie ridotte in pessimo stato, ma le ha rese più belle anche dal punto di vista estetico con il basolato.

"Si lavora ininterrottamente - ha detto il primo cittadino - per rendere più bello il nostro centro storico".

