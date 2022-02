San Leone, parcheggia la sua nuova auto, fa una passeggiata ed al ritorno non trova più il mezzo

Ha lasciato parcheggiata la sua Nissan Qashqai, acquistata pochi mesi fa, lungo il viale delle Dune a San Leone. Il tempo di una passeggiata, e al ritorno del mezzo non c’era più traccia. Qualcuno se l’è portata via. E’ successo nel pomeriggio di domenica. Una canicattinese casalinga di trentasettenne non ha potuto far altro che rivolgersi al 112.

Poco più tardi si è recata in Questura, ed ha formalizzato la denuncia di furto, a carico di ignoti, ai poliziotti della sezione Volanti. Gli agenti hanno avviato le indagini e, quale primo passaggio, hanno verificato l’eventuale presenza di impianti di videosorveglianza nella zona dove era stata lasciata l’automobile.

