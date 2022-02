Sanità, Giusi Savarino: "Stop alle polemiche"

“Dopo le audizioni in commissione appare ormai chiaro a tutti, anche ai più pretestuosi, che le proposte abbozzate da Asp e assessorato sanità rispondano a direttive nazionali e obiettivi bacini di utenza. Ho apprezzato oggi in commissione il lavoro fatto ad Agrigento, dove i tre ospedali di comunità rispondono a logiche territoriali a Santa Margherita, a Bivona e ad Agrigento potrà essere utilizzato come pediatrico ampliando l’offerta sanitaria. Le case di comunità immaginate nei poliambulatori già esistenti permetteranno una importante riqualificazione dei locali, e offriranno professionisti negli ambulatori h24, con servizi di specialistica che oggi mancano sul territorio e tanto se ne sente il bisogno, come a Ravanusa, a Racalmuto, a Casteltermini e tutti gli altri pta che saranno potenziati in tutta la provincia. Ho chiesto all’assessore Razza, che ha fatto propria la mia proposta, di aggiungere una casa di comunità anche nel territorio di Cammarata e San Giovanni, nei locali che l’amministrazione comunale di Cammarata mette già a disposizione per il Pte.”

“Rivolgo, infine, il mio ringraziamento all’Assessore e al Governo regionale per l’attenzione mostrata verso i comuni in provincia di Agrigento anche in una logica di aiuto a territori isolati e svantaggiati come le aree interne e le comunità montane.

” Questo il commento dell’Onorevole Savarino che conclude “l’inclusione di un’ulteriore Casa di Comunità nei pressi di Cammarata e San Giovanni Gemini da me richiesta, arricchirà ulteriormente l’offerta sanitaria e garantirà piena copertura dell’intero territorio.”

