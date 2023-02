Santa Margherita Belice, al via il concorso per riqualificare il centro urbano

È il sesto concorso di progettazione che, in provincia di Agrigento, intercetta le risorse stanziate dallo Stato con DPCM del 17 dicembre 2021, grazie ad appositi protocolli di intesa sottoscritti tra gli enti banditori e l’Ordine degli architetti di Agrigento. I primi cinque concorsi, le cui procedure sono state già concluse, consentiranno agli enti banditori (Libero Consorzio Comunale e i Comuni di Grotte, Montevago, Racalmuto e Raffadali) di acquisire, nei prossimi giorni, i progetti di fattibilità tecnica ed economica, utili per accedere ai fondi del PNRR, per un importo complessivo di 24 milioni di euro. I cinque progetti riguardano, in sintesi, la realizzazione di un nuovo edificio scolastico a Canicattì, la valorizzazione artistica dei ruderi del centro storico dell’antica Montevago, raso al suolo dal sisma del 1968 e la riqualificazione della zona del Calvario di Grotte, delle vie Garibaldi e Regina Margherita di Racalmuto e del Villaggio della Gioventù di Raffadali.

