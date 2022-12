Santa Margherita Belice, rubati diversi metri di cavi di rame

In territorio di Santa Margherita Belice, lungo la strada statale 188, ignoti malviventi hanno utilizzato un trattore, posteggiato nel piazzale innanzi alla cantina Corbera, e hanno tranciato e rubato i cavi di rame dell’impianto di alimentazione elettrica dell’intero stabilimento. Il bottino ammonterebbe a circa 100mila euro, non coperti da assicurazione. Il titolare della società cooperativa agricola che gestisce la struttura, che produce anche vino d’eccellenza, ha sporto denuncia per furto aggravato ai Carabinieri della locale Stazione. Indagini in corso.

