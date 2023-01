Santo Stefano Quisquina, al Comune l'utilizzo dell'intero complesso "Ex Preventorio Peruzzo"

Dopo aver acquisito un’ala dove oggi sorge la Cittadella delle Associazioni , è stato firmato il Contratto di comodato con il quale il Libero Consorzio comunale di Agrigento ha affidato e concesso a titolo gratuito l’utilizzo al Comune di S.Stefano Quisquina l’intero complesso “Ex Preventorio G.B.Peruzzo”

L’intento dell’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Francesco Cacciatore è quello di preservare e utilizzare l’imponente e spaziosa struttura originariamente sede della Facoltà di Scienze Forestali quale spazio polifunzionale con finalità sociali e di servizio alle imprese, come centro convegni, fiere ed eventi temporanei .

Il contratto di comodato definisce l’iter avviato dal Dott. Raffale Sanzo con la Determina Commissariale n.5/23 nell’ambito di quella collaborazione istituzionale che caratterizza sempre di più la vita e l’attività del Libero Consorzio Comunale di Agrigento con gli enti locali, permettendo così la piena fruizione di un immobile che per valore architettonico e per la sua funzionalità può diventare uno spazio di grande interesse per tutto il comprensorio dei Sicani

