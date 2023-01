Santo Stefano Quisquina, tre nuovi assunti al comune

Il nuovo anno inizio con il botto: tre nuovi assunti al comune di Santo Stefano Quisquina.

"Da quando ci siamo insediati - dice il sindaco Francesco Cacciatore -, dopo aver superato le criticità finanziarie dell’ente che né bloccavano l’iter, abbiamo lavorato sull’implemento del personale dipendente per portare alla piena efficienza la macchina comunale poiché la situazione era veramente critica e difficile. Abbiamo accolto questa mattina i nuovi assunti il Sig. Mondia Massimiliano Cat B Fontaniere, la dottssa Giuseppina Di Gioia cat. D Assistente Sociale, il Sig.Ingrassia Antonino Cat.A Custode Parchi, Ville e Giardini dando corso al piano delle assunzioni tramite lo scorrimento di graduatorie ancora valide come previsto dalla normativa vigente. Sono altresì in corso le procedure relative alla mobilità per 1 unita di Istruttore Finanziario che rimpolperà ulteriormente l’organico dell’Ente. Guardiamo al futuro con ottimismo e capacità di programmazione adeguata a gestire l’attività comunale e le nuove sfide che ci attendono".

