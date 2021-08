Sanzioni e chiusura per un pub di Naro

Gli agenti della Polizia Amministrativa della Questura di Agrigento hanno controllato un noto pub a Naro, e hanno rilevato la presenza di numerosi giovani all’interno del locale, accalcati e senza mascherine, in violazione delle norme per il contenimento dell’emergenza covid. Inoltre, all’esterno è stata rilevata una postazione da DJ che diffondeva musica ad alto volume, i cui responsabili, assolutamente noncuranti di arrecare disturbo ai residenti della zona, non sono stati in grado di esibire alcuna documentazione attestante autorizzazioni per l’impianto di amplificazione. Il locale è stato chiuso per 5 giorni. Si procederà con ulteriori contestazioni amministrative tra cui la sanzione attinente alla diffusione musicale.Gli agenti della Polizia Amministrativa della Questura di Agrigento hanno controllato un noto pub a Naro, e hanno rilevato la presenza di numerosi giovani all’interno del locale, accalcati e senza mascherine, in violazione delle norme per il contenimento dell’emergenza covid. Inoltre, all’esterno è stata rilevata una postazione da DJ che diffondeva musica ad alto volume, i cui responsabili, assolutamente noncuranti di arrecare disturbo ai residenti della zona, non sono stati in grado di esibire alcuna documentazione attestante autorizzazioni per l’impianto di amplificazione. Il locale è stato chiuso per 5 giorni. Si procederà con ulteriori contestazioni amministrative tra cui la sanzione attinente alla diffusione musicale.

