Scala dei Turchi presa d'assalto malgrado la pioggia e riaprono i locali balneari

L'estate è ancora lontana, soprattutto, dopo le piogge di questi ultimi giorni e le temperature rigide, ma la bella stagione, è già aperta. A Realmonte, nella splendida Scala dei Turchi, già da una decina di giorni, si registrano notevoli presenze di turisti, in particolare francesi, ma anche gli agrigentini, non sono da meno. D'altronde, con la Pandemia, purtroppo, tutt'altro che un lontano ricordo, si è rimasti a casa parecchio, adesso, c'è tanta voglia di divertirsi. E che la bella stagione sia ormai alle porte è testimoniato dal fatto che hanno riaperto gli stabilimenti balneari. Il Lido Majata, della famiglia Cinquemani, per il ventitreesimo anno consecutivo, battezza l'inizio della stagione primaverile. Certo, ancora nessun ombrellone in spiaggia e sdraio, ma il ristorante è già perfettamente funzionante e già preso d'assalto.

Pubblicità

"Non ci aspettavamo già tutta questa gente - dice Carmen Cinquemani - ma abbiamo subito capito che c'è tanta voglia di divertirsi. Inoltre, la Scala dei Turchi, è sempre più frequentata, abbiamo notato numerose comitive di turisti stranieri, questo ci lascia ben sperare in vista della Pasqua e, soprattutto della stagione estiva".

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA