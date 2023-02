Schifani nomina il professore Giovanni Ruvolo componente del CDA della Fondazione Ri.Med

Il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha nominato come componente del consiglio di amministrazione della Fondazione Ri.Med il professore Giovanni Ruvolo, di Ribera, direttore dell'unità operativa di Cardiochirurgia dell'ospedale Tor Vergata di Roma.

Pubblicità

Istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Fondazione Ri.Med nasce dalla partnership internazionale fra Governo Italiano, Regione Siciliana, Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), University of Pittsburgh e University of Pittsburgh Medical Center (UPMC). La Fondazione, con sede a Palermo, promuove, sostiene e conduce progetti di ricerca biomedica e biotecnologica, favorendo il rapido trasferimento di risultati innovativi nella pratica clinica. É attualmente impegnata nella realizzazione del Centro per le Biotecnologie e la

Ricerca Biomedica, che costituirà un polo di riferimento per i ricercatori di tutto il mondo; parallelamente sta formando i ricercatori che costituiranno il capitale umano del Centro di

Ricerca.

"Sono molto soddisfatto di questa nomina - dice il deputato agrigentino di Forza Italia, Riccardo Gallo - Il professore Giovanni Ruvolo è un grande professionista che di certo metterà a disposizione della Fondazione Ri.Med, le sue altissime qualità umane e professionali".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA