A Sciacca due incendi sono divampati in via Lido, uno a metà strada, e l’altro in prossimità della curva della Tonnara, minacciando anche delle abitazioni. Il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco ha scongiurato il peggio. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Sciacca che hanno avviato subito le indagini e hanno identificato e arrestato il presunto piromane.

