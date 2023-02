Sciacca, cinque slot machine vietati: sequestro e multa

In una saletta interna, di un locale adibito a sala scommesse a Sciacca, aveva installato cinque apparecchi elettronici da gioco, uno scambia monete e cinque sgabelli, senza le obbligatorie autorizzazioni. Ad accertare le irregolarità sono stati i poliziotti della squadra amministrativa del locale Commissariato, nel corso di mirati servizi di prevenzione e contrasto del gioco illegale, finalizzati anche alla ricostruzione della raccolta delle scommesse per via telefonica o telematica illecite.

Pubblicità

Gli apparecchi erano spenti al momento della constatazione e pur tuttavia regolarmente allacciati per mezzo di cavo di alimentazione alle prese dell’impianto elettrico. Sugli stessi non erano apposti i relativi nulla osta di messa in esercizio e di distribuzione, e non risultavano essere collegati telematicamente alla rete nazionale del totalizzatore fiscale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Pertanto, da un più attento accertamento, è stato appurato altresì che le schede elettroniche presenti in tutte le macchine si trovavano collocate in un vano alia base degli apparecchi stessi, e non nello spazio generalmente loro riservato, ossia dietro il pannello principale. Gli agenti inoltre hanno verificato l’installazione, all’interno degli apparecchi, di una presa telecomandata che, gestita da remoto, consentiva l’accensione e lo spegnimento degli stessi, senza che fosse necessario operare manualmente.

I 5 apparecchi, lo scambia monete e le chiavi sono stati sequestrati amministrativamente. Al proprietario sono state elevate sanzioni di natura amministrativa per un totale di 50.000 euro, e un’ulteriore multa di 1.032 euro.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA