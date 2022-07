A Sciacca, prima in strada, in località Stazzone, e poi in un appartamento, una donna di 34 anni ha manifestato al marito, un marinaio di 33 anni, l’intenzione di separarsi. Lui si è armato di una chiave inglese, ha devastato i mobili nell’abitazione, e ha pesantemente minacciato la moglie. Lei si è rivolta ai carabinieri e lo ha querelato.

