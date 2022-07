Sciacca, operazione nel contrasto al furto di pregiate maioliche siciliane

I Carabinieri della Compagnia di Sciacca, coordinati dalla locale Procura, in collaborazione con i colleghi di Palermo, Alcamo, e Mazara del Vallo hanno eseguito diverse perquisizioni domiciliari a carico dei presunti componenti di una banda specializzata in furti di pregiate maioliche per pavimenti prodotte tra la fine dell’800 e gli inizi del 900 da varie scuole di ceramiche siciliane. Sono state ritrovate a casa di Giuseppe Mancia, 40 anni, originario di Salemi, decine di maioliche, vasi di terracotta, candelabri e altri oggetti adesso sotto esame. L’indagine è stata avviata a seguito delle denunce presentate dai proprietari di alcune antiche abitazioni tra Ribera e la Valle del Belice, e dall’arresto lo scorso aprile di Tonino Giordano, 30 anni, e Antonino Grassa, 39 anni, entrambi di Sciacca, sorpresi a rubare in una villa una pavimentazione in maioliche decorate a mano. Altre indagini sono in corso lungo la pista della ricettazione.

