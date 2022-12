Sciacca, per una grigliata un anno di carcere

Il giudice monocratico del Tribunale di Sciacca, Dino Toscano, ha condannato a 1 anno di reclusione Giuseppe Montichiari, 59 anni, di Sciacca. Lui, il primo maggio del 2017, in campagna ha acceso un barbecue per una grigliata. Il vento ha sollevato le fiamme e le ha propagate, scatenando un incendio che ha incenerito 8 ettari di terreno nella zona boschiva di San Calogero a Sciacca. L’imputato ha beneficiato della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel casellario giudiziale. I difensori di Montichiari, gli avvocati Rosaria Capraro e Michele Russo, non condividono la sentenza di condanna e ricorreranno in Appello.

