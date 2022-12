A Sciacca, innanzi all’ingresso della propria casa in campagna, in contrada Cutrone, il presidente del Consiglio comunale, e già sindaco e parlamentare nazionale, Ignazio Messina, ha trovato un sacchetto chiuso con dentro un cane morto, in decomposizione e senza microchip, come riscontrato da un medico veterinario. Messina ha sporto denuncia ai Carabinieri. Indagini in corso.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA