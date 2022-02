Scontro salvezza clou per la Seap Aragona

Domani, domenica 27 febbraio, la Seap Dalli Cardillo Aragona sarà di scena a Sant'Elia Fiumerapido per sfidare la locale formazione che occupa il penultimo posto della classifica del campionato di Serie A2. La partita inizierà alle ore 17 e sarà trasmessa in diretta streaming sul canale youtube Volleyball World Tv. In casa Aragona a presentare la partita è il capitano Valeria Caracuta:

"Abbiamo preparato la partita nel migliore dei modi, sia sotto l'aspetto tecnico - tattico che mentale. Non è facile ripartire dopo sette giorni di trasferta e due sconfitte alle spalle in tre giorni. Contro Sant’Elia non dobbiamo ripetere gli stessi errori fatti a Macerata e a Ravenna. Ripartiamo dalle cose buone viste in campo e alziamo l'asticella della concentrazione e della determinazione. Vogliamo fare una bella prestazione contro il Sant’Elia, sapendo anche dell'importanza della posta in palio. Sarà una partita tosta anche a livello emozionale contro un avversario che dispone di giocatrici che conoscono bene la categoria e che sono abituate a giocare partite così importanti. Noi dobbiamo pensare solamente a fare la nostra partita, giocare senza troppa pressione. Ci teniamo tantissimo a fare bene nella nostra ultima partita della regular season. Crediamo di fare bene anche nella poule salvezza e faremo di tutto per mantenere la categoria".

