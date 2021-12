Scoppia incendio in un capannone commerciale: dinamica da chiarire

Un vasto incendio è divampato in un capannone commerciale, appartenente ad un’azienda di imballaggi, lungo la strada statale 115, tra Licata e Palma di Montechiaro. Sul posto per tutte la notte hanno operato diverse squadre dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, e del distaccamento di Licata. I danni sono ingenti, ma per fortuna non si registrano feriti. Giunti anche i carabinieri e la polizia. Sulle cause del rogo sono state avviate le indagini.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA