Screening di massa per gli studenti di tutti i plessi di Cianciana

Il sindaco di Cianciana, Francesco Martorana, ha comunicato alla cittadinanza che lunedì 21 febbraio prossimo, sarà effettuato un screening di monitoraggio della situazione pandemica su tutti gli alunni dell'IC Alessandro Manzoni, presso il centro sociale.

"Invito tutti i genitori dei bambini in età scolare a vaccinare i nostri bambini - continua il primo cittadino - le evidenze scientifiche ci dimostrano che l'unico modo per proteggerci, per diminuire le occasioni di contagio e di grandi complicazioni dovute al Covid è la somministrazione del vaccino. Confido in una grande adesione da parte vostra a questi mezzi che metto a vostra disposizione".

