Seconda tappa del Festival dei mestieri

L’Assessore ai servizi sociali e ai quartieri del Comune di Agrigento Marco Vullo ha il piacere di invitare la stampa giovedì 16 dicembre alle 10.30 al Collegio dei Filippini per la presentazione della seconda tappa della Festa dei Mestieri che si svolgerà a Fontanelle presso lo spazio polifunzionale della Parrocchia San Nicola sabato 18 dalle ore 16.30 alle 20.

Pubblicità

L’evento che è la seconda tappa , dopo quella riuscitissima a Villaseta, è organizzata dall’Assessorato che rappresento assieme ad Euroform con Toto’ Licata.

Ci saranno numerosi partecipanti all’evento: il Comitato Fontanelle Insieme, la Cna, la Caritas, la Croce Rossa, la Parrocchia San Nicola e altri partner che hanno dato la propria disponibilità.

Durante il Festival dei Mestieri “Valorizziamo il talento” ci saranno momenti di intrattenimento musicale, di show cooking con i ragazzi dell’Euroform e ancora momenti di inclusione e sport.

Marco Vullo, conclude che il processo di sostegno ai ragazzi in dispersione scolastica e a rischio devianza continua senza sosta e come promesso abbraccerà tutti i quartieri della città in iniziative di rete tra Istituzioni e mondo della formazione .

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA