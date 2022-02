Sempre più sporcaccioni, il sindaco Pendolino corre ai ripari

Ennesima attività di bonifica svolta dalla ditta di smaltimento rifiuti nella zona delle Maccalube ad Aragona.

"Dopo gli episodi registrati in contrada San Vincenzo, e al campo sportivo come denunciato anche dall'Asd Aragona - dice il primo cittadino - continua il fenomeno "rifiuti abbandonati" da parte di qualche cittadino maleducato e irrispettoso del verde pubblico e del decoro urbano cittadino. Ho predisposto un controllo rafforzato da parte delle forze dell'ordine preposte sul territorio per vigilare e punire in flagranza di reato l'esecutore o gli esecutori di questi gesti incivili".

