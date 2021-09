Senegalese si scagli contro la Polizia: arrestato

Ad Agrigento, in piazza Stazione, un immigrato dal Senegal, di 31 anni, si è scatenato in escandescenze al momento di un controllo ordinario da parte dei poliziotti della Squadra Volanti. Loro, per identificarlo, lo hanno condotto, con non poche difficoltà, alla caserma “Anghelone”, in via Crispi, dove lui si è nuovamente scagliato contro gli agenti. E’ stato arrestato per le ipotesi di reato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Due poliziotti sono ricorsi alle cure mediche.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA