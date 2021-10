Sequestrata droga ad Aragona

Ad Aragona, i Carabinieri della locale Stazione, coordinati dal maresciallo Paolino Scibetta, nell’ambito di mirate attività antidroga, hanno sottoposto a controllo un’automobile Citroen C3, colta ad aggirarsi in paese in modo sospetto. A bordo vi sono stati due giovani poco più che ventenni, residenti a Favara: uno studente ed un operaio. Lo stato di agitazione dei due ha indotto i Carabinieri ad approfondire l’ispezione, con una perquisizione personale e veicolare. Occultati all’interno degli slip di uno dei ragazzi sono stati rinvenuti due involucri di carta contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso complessivo di circa 24 grammi. Nel corso della perquisizione domiciliare, in collaborazione con i colleghi della Tenenza di Favara, sono state sequestrate altre dosi di marijuana per complessivi 8 grammi, e una dose di cocaina. La droga è stata resa a disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento in attesa degli esiti delle analisi di laboratorio. I due giovani, entrambi con precedenti di polizia, sono stati denunciati a piede libero per detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti.

