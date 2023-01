Serata danzante senza autorizzazione, sanzionati due locali della movida agrigentina

Ad Agrigento gli agenti interforze di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, appositamente a lavoro in occasione della notte di vigilia dell’Epifania hanno sanzionato due locali di intrattenimento, uno in via Atenea e l’altro a San Leone. In via Atenea è stata organizzata una serata di musica live senza alcuna autorizzazione. E a San Leone una serata danzante altrettanto abusiva. I titolari sono stati multati e sono a rischio sospensione dell’attività. Secondo i dati della Questura, dallo scorso 30 novembre sono stati 64 i controlli effettuati in esercizi pubblici, e 19 le multe per complessivi 30.923 euro. E poi: 8 provvedimenti di revoca o sospensione delle licenze di pubblica sicurezza, 12 i provvedimenti di non accoglimento di istanze di rilascio licenze, e 17 invece quelli di cessazione o diffida. Complessivamente le licenze di polizia rilasciate sono state 331.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA