Si appropria della strada pubblica per la sua attività: denunciato esercente

A Canicattì i Carabinieri hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Agrigento il titolare di un locale nel centro città che ha trasformato la strada dove ha sede l’attività commerciale in un unico e ampio locale notturno, tra sedie e tavoli ovunque, consentendo il passaggio di un solo pedone. Si tratta di una nota enoteca in via Guerrazzi. Il titolare è già stato denunciato a luglio per lo svolgimento non autorizzato di uno spettacolo con deejay per strada. I Carabinieri hanno accertato che lui, adesso, ha occupato abusivamente il suolo pubblico. Inoltre, i Carabinieri hanno multato di 400 euro il titolare di un’altra enoteca, in Largo Aosta, perché sorpreso a offrire ristorazione con un buffet a parecchi avventori.

