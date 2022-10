Siculiana, serata danzante senza autorizzazione, stangata per il proprietario

Arriva un’altra stangata per il titolare del noto locale della movida, sulla spiaggia di Siculiana Marina, finito nei guai lo scorso mese di settembre, dopo essere stato “pizzicato” a servire, quasi come se non ci fosse nulla di male, birre e cocktail ad alcuni minorenni, mentre altri clienti, con già in mano birre e altre bevande, invece trovati senza lo scontrino fiscale.

Il personale della Guardia di finanza della Tenenza di Porto Empedocle, a distanza di qualche giorno dal controllo, e a termine di alcuni accertamenti sulla documentazione precedentemente acquisita, allo stesso esercente ha elevato un’altra maxi sanzione di 2.000 euro, per avere organizzato una serata danzante senza alcuna autorizzazione, e licenza di polizia, e per mancanza dell’obbligatoria collocazione delle tabelle per la somministrazione di bevande alcoliche.

L’intera documentazione è stata inviata alla Prefettura, e Questura per i provvedimenti del caso. L’imprenditore è stato anche, non avendo appunto battuto gli scontrini, segnalato all’Agenzia delle Entrate.

