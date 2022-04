Simona Manganella eletta segretario provinciale della UilTemp di Agrigento

Rinnovati i vertici della UilTEMP di Agrigento.

Simona Manganella, succede a Roberto Migliara e diviene il Nuovo Segretario Generale della UilTEMP – entrano in Segreteria Roberto Migliara, Luigi Terrasi e Tiziana Graceffa.

Partecipato il 4° Congresso della UILTEMP Agrigento che si è tenuto questo pomeriggio presso la CST UIL di Agrigento nella sala Bruno Buozzi .

Il Congresso presieduto dal Segretario Generale della Uil di Agrigento, Gero Acquisto, si apre con la relazione del Segretario uscente Roberto Migliara, che celebra il valore sociale e il ruolo fondamentale che in questi tempi difficili il sindacato svolge nel nostro territorio a difesa e tutela di un comparto particolarmente soggetto al precariato e alla instabilità.

Il Segretario generale, Gero Acquisto sottolinea l’importanza dell’essere presenti e impegnati in un territorio martoriato come quello agrigentino.

Il Congresso Provinciale ha eletto con l’unanimità dei delegati Simona Manganella nel ruolo di Segretario Generale UILTEMP di Agrigento.

Simona Manganella ringrazia i delegati per la fiducia che le hanno concesso e accoglie questo nuovo incarico come un’opportunità di crescita professionale.

Ha concluso i lavori Danilo Borrelli , Segretario Regionale UILTEMP Sicilia.

