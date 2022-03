Sitari tra le prime dieci pizzerie al mondo

Risultato straordinario per i pizzaioli agrigentini dell'azienda Sitari, Filippo e il cugino Giorgio, al campionato mondiale della pizza che si è solto a Las Vegas. I due professionisti agrigentini si sono classificati nei primi dieci posti. Niente podio, ma un risultato così prestigioso merita gli applausi da tutti. In questo modo, la pizzeria Sitari si è fatta conoscere in tutto il pianeta visto che alla manifestazione americana erano presenti delegati e spettatori provenienti da tutto il mondo.

"Ci teniamo a ringraziare tutti per il supporto e per le belle parole scritte in questi giorni anche attraverso la pagina Facebook - dicono Filippo e Giorgio Sorce - Volevamo ringraziare, in particolare, i nostri sponsor che ci hanno sostenuto in questo progetto. Come abbiamo detto, oggi, per noi essere stati presenti a Las Vegas e già una vittoria! Ci rifaremo il prossimo anno! È stata una bellissima esperienza. Siamo orgogliosi di aver rappresentato la provincia di Agrigento e la regione Sicilia".

