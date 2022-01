Smottamento in via Plebis Rea, il comune corre ai ripari

Il sindaco Franco Miccichè e l’assessore comunale ai Lavori pubblici di Agrigento, Gerlando Principato, annunciano che il Comune è pronto ad affidare i lavori per rimediare ad uno smottamento stradale in via Plebis Rea. Principato afferma: “L’Aica ci ha inviato tutta la documentazione del progetto, e il Comune di Agrigento si è subito attivato per l’affidamento dei lavori che ammontano a complessivi 70mila e 843 euro. L’intervento sulla via Plebis Rea e anche sulla via delle Mura prevede la posa in opera delle nuove tubazioni e il rifacimento delle pavimentazioni, ripristinando inoltre tutto ciò che è stato danneggiato dalle perdite idriche”.

