Sostituita la vecchia fontana nel centro cittadino

"Ho avvertito in questi giorni disagi e lamentele, da parte di alcuni cittadini, per la trasformazione radicale dello spazio in piazza dove era collocata la fontanella". LO dichiara il sindaco di Comitini, Nino Contino che prosegue: "Certo sostituire una vecchia fontanella in cemento, tutta lesionata, con un altra in pietra lavica ceramizzata in quadricromia ritengo non ci sia confronto. Abbiamo eliminato un vecchio rampicante in parte essiccato, rifugio di parassiti e sostituito con um murales ceramico che narra la storia secolare del nostro comune ritengo sia un valore aggiunto. La nostra piazza si sta arricchendo di una e sola opera d'arte realizzata dai maestri ceramisti di Paternò in pietra lavica ceramizzata in multicromia. Chi ama il suo paese può solo volere il meglio per la sua gente".

