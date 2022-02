Sport di tutti: finanziati due progetti a Palma di Montechiaro

Finanziati 22 progetti su territorio nazionale per 100 mila euro con il bando Sport per tutti ‘Quartieri’ emanato da Sport e Salute – Società partecipata dello Stato per la promozione sportiva – guidata dal Presidente e A.D. Vito Cozzoli e dal Direttore Generale Diego Nepi Molineris.

La Sicilia si aggiudica ben 4 presidi sportivi ed educativi: uno a Catania, uno a Palermo e due nella città di Palma di Montechiaro. Scelti i progetti dell’ASD Circolo Culturale Nuova Società (98.905 €), dell’ASD PGS Virtus (99.991 €), dell’ASD Palmsport Education (84.690 €) e dell’ASD Virtus Gattopardo (59.995,50 €).

Palma di Montechiaro – terra del Gattopardo, testimone del Risorgimento tra le stanze di Palazzo Ducale, oggi, parla di sport. Si aggiudica ben due punti strategici dove ha predisposto i Presidi sportivi ed educativi per promuovere azioni di natura sociale. Alessandro Bonvissuto segretario dell’ASD Gattoparto Palma e Filippo Scerra presidente della ASD Palmsport Education sono felici di aver vinto il Bando nazionale due volte per la stessa città con progetti significativi e cofinanziati dal Comune.

Bonvissuto parla di Villaggio Giordano: “è un quartiere difficile per l’alto tasso di disoccupazione e il forte disagio economico, che causano i bisogni di socialità e di sostegno alla scolarizzazione. Una sostanziosa percentuale di popolazione non consegue la licenza media. Noi cerchiamo di fare il possibile”.

Un luogo ferito dalla criminalità organizzata e con tutte le difficoltà dell’assenza di servizi, Enti e Istituzioni. Lui, da insegnante sa bene quanto lo sport sia un’attività che aiuta a togliere i ragazzi dalla strada: “siamo sul territorio da diversi anni per inculcare la mentalità della partecipazione ai nostri ragazzi”. Hanno ideato un progetto corposo con diverse attività, coinvolgendo anche famiglie (donne e nonni – over65) che attraverso il movimento e il confronto, lo scambio di informazioni sia in grado di adattarsi al territorio. Lavorano con i bambini dai 6 anni fino alla maggiore età (18) perché è il tempo in cui si strutturano i

pensieri e prendono forma le idee. In via Brandolini 1, lo stadio Comunale è il fulcro del presidio, con una lunga tradizione di scuola calcio. In ausilio l’Oratorio e la Protezione Civile, rispettivamente per il doposcuola e per eventi e laboratori. Una vera Civitas della legalità dove creare principalmente opportunità, contrastando le differenze economicosociali. Tra le vie di questa città, l’inclusione assume un rumore assordante che trova risposta nella possibilità. Alessandro: “senza l’aiuto di Sport e Salute non avremmo potuto fare tutte queste attività e aiutare tante famiglie poco abbienti”.

La Virtus Gattopardo praticherà con i bambini/ragazzi calcio, ginnastica e posturale, aggiungendo per il Centro estivo i giochi tradizionali e la palla tamburello. Mentre, per donne e over65 il movimento va a suon di ginnastica, seguendo il ritmo adatto all’età.

La promozione dei sani stili di vita passa anche dall’alimentazione e dalle storie. Infatti, sono previsti 4 incontri con un nutrizionista e il coinvolgimento di testimonial sportivi. Alessandro Bonvissuto, la Presidente Donatella Vittoria Salamone, tutto lo staff e i Partner (Comune Palma Montechiaro, ICS Provenzani, ASD Citta del Gattopardo, ASD Free Time, ASD Oratorio Don Bosco, Sole Società Cooperativa Sociale, Associazione San Marco, Croce Rossa Italiana) hanno già coinvolto 117

persone e sfidato la lenta ripresa dello stop imposto dal Covid-19 perché “chi si ferma è perduto”.



