Stabilizzazione ex precari Covid, via libera dal Senato

Si apre uno spiraglio e, non di poco conto per il personale precario ex covid e anche del personale amministrativo. La stabilizzazione di questi soggetti, una quarantina soltanto in provincia di Agrigento, è una battaglia che si è fin da subito intestata il parlamentare agrigentino, Calogero Pisano. Ebbene, il primo passaggio si è concluso positivamente.

"Un primo passo, infatti - dice Pisano - è stato fatto ieri, nelle commissioni del Senato, con l'approvazione dell'emendamento al "Mille proroghe" di cui sono firmatario, ora tocca a quelle della Camera. Garantire un lavoro ed un futuro a migliaia di lavoratori, e alle loro famiglie, è uno dei primi doveri di un politico".

