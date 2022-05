Storica promozione in serie A2 per il Futsal Canicattì. Con l'Acireale serviva appena un punto, ma i biancorossi hanno fatto molto meglio vincendo con l'Agriplus Acireale con il risultato di 11 a 4. Per la Futsal Canicattì hanno segnato Pierangelo Toledo (doppietta), Francesco Virruso,

Gabriele Colore, Luigi Mosca, Walter Furno ( doppietta),Giovanni Marino, Aleandro La Rosa, Nino Cascino (doppietta).

