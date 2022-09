Strade rurali, Comitini e Grotte: qua la mano

Il sindaco del comune di Comitini, Luigi Nigrelli, accompagnato dai dirigenti Gentiluomo e Parello, ha incontrato al comune di Grotte il collega Alfonso Provvidenza e i suoi dirigenti per discutere della viabilità rurale che collega i due centri che è ridotto in pessimo stato e che quindi causa moltissimi problemi e disagi.

Pubblicità

Le due amministrazioni hanno convenuto di intervenire, ognuno per i tratti di competenza, in maniera tempestiva per ridare un aspetto confortevole alle importazioni arterie che giornalmente vengono transitate da centinaia di automobilisti.

Nel frattempo, dopo la richiesta del primo cittadino di Grotte, anche quello di Comitini, chiederà al Commissario del Libero Consorzio di Agrigento degli interventi urgenti nei tratti che collegano i due comuni interessati da tempo da movimenti franosi e causando pericolo alla circolazione

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA