Striscia la Notizia porta sul bancone Luna, un altro cagnolino dell'Oasi di Santa Margherita Belice

E sono sei! Un altro cane dell'Oasi Ohana di Santa Margherita Belice sul bancone di Striscia la Notizia. Donald, Hope, Astra, Marcelo e Baileys, la produzione di Canale 5 ha

scelto Luna, un altro cucciolo proveniente dal rifugio fondato otto anni fa dalla siciliana Chiara Calasanzio: si tratta di una rinuncia di proprietà, ossia i suoi proprietari non potevano più occuparsi di lei e Ohana si era fatta avanti. Solo qualche giorno fa è scampata all'alluvione che ha distrutto parte dell'Oasi.

Pubblicità

Ieri sera, la piccola beagle ha fatto il suo debutto sul piccolo schermo. La sua storia non è il "classico" quanto crudele abbandono, bensì qualcosa di più complesso: la

famiglia che l'aveva comprata ha preferito rinunciare alla sua proprietà, ossia cederla in quanto impossibilitata ad occuparsene. Così, letto il post sui social, Chiara Calasanzio ha contattato la famiglia, del palermitano, ed è riuscita a farsi affidare la cagnolina.

Proprio qualche giorno fa Luna, insieme ai circa 100 cani dell'Oasi, è scampata ad un vero e proprio alluvione che ha distrutto parte dell'Oasi, portando fango e detriti in ogni angolo di quello che era un piccolo paradiso per i randagi. La furia dell'acqua ha sradicato alberi, portato via cucce e reti. Per fortuna, grazie alla solidità delle strutture in

ferro delle macroaree, nessun cane è rimasto ferito.

Quando la sua partecipazione al programma sarà esaurita, sarà direttamente la redazione di Striscia a selezionare una famiglia per affidare la piccola

Luna.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA