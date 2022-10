Successo a Licata per il Plasticfree

Grandissimo successo al primo evento PlasticFree a Licata organizzata da Giuseppina Alabiso e Tony Rocchetta referenti del territorio licatese, nella Giornata Nazionale PlasticFree, in cui sono state coinvolte più di 250 paesi in tutta italia, nella tutela degli oceani, mari e fiumi.

"Abbiamo coinvolto molti bambini in attività sociali - dice Tony Rocchetta - nella raccolta, nella differenziata e nella sensibilizzazione di uno sviluppo sociale sostenibile per il futuro del nostro pianeta. Plasticfree nasce per sensibilizzare le persone sulla pericolosità della plastica, che è la prima causa di inquinamento marino nel mondo e mette a rischio di soffocamento tantissime specie di pesci o uccelli marini, e di tartarughe. Differenziare i rifiuti in plastica e riciclarli non basta più, bisogna cercare di ridurne il più possibile il consumo, iniziando con piccoli gesti, per tutelare la biodiversità e sostenere uno sviluppo sostenibile del pianeta".

